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كريم مليم

ترجمه

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026-2027

كيليان مبابي
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
إرلينج هالاند
برشلونة
باريس سان جيرمان
آرسنال
إنتر
بايرن ميونخ
هاري كين
لامين يامال
فينيسيوس جونيور
أليكسندر إيساك
فرنسا
إيطاليا
هولندا
مصر
النرويج
إسبانيا
المغرب
إنجلترا
ألمانيا
البرازيل
السويد

تعرف على قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، في نسخة جديدة تحمل الكثير من التطلعات والطموحات، مع رغبة كبار أندية القارة الأوروبية في اعتلاء منصة التتويج وحصد الكأس الأغلى على مستوى الأندية.

وتُعد نسخة موسم 2026-2027 من دوري أبطال أوروبا النسخة الثانية والسبعين في تاريخ البطولة الأعرق على مستوى الأندية الأوروبية، كما تمثل الموسم الخامس والثلاثين منذ تغيير اسم المسابقة من كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 5 يونيو 2027، على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في واحدة من أبرز المحطات المنتظرة في الموسم الأوروبي.

ويدخل باريس سان جيرمان منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 بصفته حامل اللقب، بعدما نجح في التتويج بالبطولة في آخر نسختين، ليؤكد حضوره بين كبار القارة ويبدأ رحلة الدفاع عن لقبه وسط منافسة قوية من أبرز الأندية الأوروبية.

وسيكون الفريق الفرنسي أمام تحدٍ جديد للحفاظ على الكأس وإثبات قدرته على مواصلة الهيمنة القارية، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى في انتزاع اللقب من حامل اللقب.

وعلى المستوى الفردي، تصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعدما أنهى البطولة برصيد 15 هدفًا، ليحصد لقب الهداف.

وجاء الإنجليزي هاري كين في المركز الثاني بقائمة الهدافين، بعدما سجل 14 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن مبابي، ليؤكد الثنائي حضورهما بقوة في سباق الهدافين ويزيد من الترقب لما يمكن أن يقدماه في النسخة الجديدة من البطولة.

ويرصد "كووورة" في الجدول التالي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027:

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026-2027: 

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
=1جون ماكجينأستون فيلا1
=1 إيميليانو بوينديا أستون فيلا1
=1نيكولاس جاكسونأستون فيلا1
=1نيكولو تريسولديكلوب بروج1
=1هوجو فيتلسنكلوب بروج1
=1أياسي أويداليل1
=1 رازافان مارينآيك أثينا1
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