يتوقع الكثير من كبرى بطولات أندية القارة السمراء، دوري أبطال إفريقيا، في نسخة موسم 2021-22، والتي تكتظ بكوكبة من أفضل لاعبي الساحرة المستديرة.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالنهائي، وهو نفسه حامل لقب النسخة التي سبقتها.

محمد شريف نجم الأهلي كان هو هداف مسابقة النسخة الماضية برصيد ستة أهداف.

نسخة هذا العام تقام بتواجد عدد من المهاجمين المميزين في كل الفرق، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا كبيرًا على لقب الهداف كما جرت العادة في السنوات الماضية، وقد بدأ بالفعل هذا الصراع منذ الدور التمهيدي.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2021-22.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2021-22

صدارة ترتيب الهدافين حاليًا من رصيد نجم الزمالك يوسف أوباما، بالتساوي مع زواني وفيدينهو وكوناتي وبن رمضان وغيرهم.