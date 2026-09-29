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أحمد مجدي
ترجمه

جدول ترتيب هدافي خليجي 27 كأس الخليج العربي

كأس الخليج
السعودية
عمان
اليمن
العراق
الإمارات
الكويت
البحرين
قطر

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 27 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية

بطولة كأس الخليج العربي دائمًا ما تجمع الأشقاء الخليجيين حول كرة القدم، تشتعل التنافسية بين هذه المنتخبات وتبقى الأخوة والروح الرياضية.

تتحلى هذه البطولة بقيمة كبيرة في منطقة الخليج العربي، ولذلك فلا يمكن نسيان المتوج بلقب الهداف الذي يكتب اسمه في صفحات التاريخ ويبصم على أهداف أمام منتخبات تتحلى بتنافسية كبيرة.

لذلك فإن بطولة كأس الخليج العربي 27 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ينتظر فيها هدافون من العيار الثقيل مع وصول كل منتخب بأسلحته الهجومية القوية.

النسخة السابقة من البطولة والتي توج بها منتخب البحرين، شهدت حصول كل من العماني عصام الصبحي والسعزدي عبدالله الحمدان والبحريني محمد جاسم مرهون على لقب الهداف ولكل منهم 3 أهداف.

نستعرض في هذه السطور جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 27 المقامة في السعودية.

ترتيب هدافي كأس الخليج العربي  خليجي 27.. الرواحي يتصدر الترتيب

الترتيباللاعبالمنتخبعدد الأهداف
1ناصر الرواحيعمان3
=2نيكولاس خيمينيزالإمارات2
=2يوسف ناصرالكويت2
=2فراس البريكانالسعودية2
=5محمد قاسم ماجدالعراق1
=5لوانزينيوالإمارات1
=5حسن الهيدوسقطر1
=5بوعلام خوخيقطر 1
=5زيدان إقبالالعراق1
=5سيف رشيد حميدالعراق1
=5كرار نبيلالعراق1
=5عبدالله الحمدانالسعودية1
=5عبدالله آل سالمالسعودية1
=5حسن كادشالسعودية1
=5يوسف عبد الرزاققطر1
=5عثمان كماراالإمارات1
=5جيليرمي بالاالإمارات1
=5علي صالحالإمارات1
=5مصعب الشقصيعمان1
=5شبيب الخالديالكويت1

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