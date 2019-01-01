ترتيب هدافي الدوري السعودي 2019-20 | صراع ثلاثي على الصدارة بين رومارينيو وخربين وسيسيه

تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020 بعد الجولة الخامسة

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.

فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وبذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها. امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفهما عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020...

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020..

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2019-2020

سجل رومارينيو هدفًا من ثنائية الاتحاد في الشباب في الكلاسيكو الذي جمع بينهما يوم الجمعة، فأصبح في الصدارة رفقة عمر خربين الذي زار شباك التعاون مبكرًا في مباراته ضد الهلال، وأليو سيسيه لاعب العدالة الصاعد حديثًا، أما جوميس فرس رهان الموسم الماضي رفقة حمد الله فيأتي في المركز الثاني بفارق هدف واحد عن ثلاثي المقدمة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي: