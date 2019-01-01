ترتيب هدافي الدوري السعودي: إدواردو يتمسك بالصدارة بهدفه في النصر
أحمد رضوان | تويتر
كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.
فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وبذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها. امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفهما عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020...
جدول ترتيب الدوري السعودي 2020..
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020
واصل كارلوس إدواردو تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري السعودي بعد الجولة الثامنة، وذلك على الرغم من خسارة الهلال من النصر بهدفين لهدف، وذلك بعد تسجيله هدف الموج الأزرق الوحيد في ديربي الرياض، وهو ما حدث أيضًا مع رومارينيو الذي سجل هدف الاتحاد الوحيد في لقاء الخسارة من أبها.
جدول الهدافين:
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|1
|كارلوس إدواردو - الهلال
|7
|2
|رومارينيو - الاتحاد
|6
|=3
|عمر السومة - الأهلي
|5
|=3
|كارلوس أندريا - العدالة
|5
|=3
|بافيتيمبي جوميس - الهلال
|5
|=6
|عمر خريبين - الهلال
|4
|=6
|أليو سيسيه - العدالة
|4
|=6
|يوسف نياكاتي - الوحدة
|4
|=9
|سيبا - الشباب
|3
|=9
|ميتشيل تي فريدي - الفتح
|3
|=9
|روني فيرنانديز - الفيحاء
|3
|=9
|سيباستيان جيوفينكو - الهلال
|3
|=9
|كريستيان خوانكا - الشباب
|3
|=9
|مروان سعدان - الفتح
|3
|=9
|كارلوس ستراندبيرج - الحزم
|3
|=9
|دجانيني تافاريس - الأهلي
|3
|=9
|إميليانو فيكيو - الاتحاد
|3
|=9
|سيباستيان جيوفينكو - الهلال
|3
|=9
|عبد الرزاق حمد الله - النصر
|3