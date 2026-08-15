جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2026-2027

لا يقل الدوري الإسباني إثارة عن نظيره الإنجليزي، بل يتميز بطابعه الفني وسحره الخاص الذي يجذب عشاق الكرة حول العالم.

كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين كبار القارة: برشلونة، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.

نجح نادي برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

لكن ذلك لم يمنع النجم الفرنسي كيليان مبابي من خطف الأضواء على المستوى الفردي، بعدما نجح في حسم صراع هداف الليجا في الموسم المنصرم رغم حلول فريقه وصيفًا لبرشلونة.

وفي الأسطر التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

هدافي الدوري الإسباني 2026-2027:

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف =1 ماريانو دياز ديبورتيفو ألافيس 1 =1 ميكيل رودريجيز ديبورتيفو ألافيس 1 =1 ناهويل تيناليا ديبورتيفو ألافيس 1 =1 جون جوريدي إشبيلية 1 =1 جيرارد فيرنانديز إشبيلية 1 =1 ألفارو جارسيا رايو فاييكانو 1

من الهداف التاريخي للدوري الإسباني؟

الهداف التاريخي للدوري الإسباني هو ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، الذي سجل 474 هدفًا في 520 مباراة خلال مسيرته في الليجا، بمعدل هدف كل 89 دقيقة تقريبًا ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد برصيد 311 من 292 مباراة خاضها في الليجا.