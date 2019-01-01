ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-20 | بيراردي يحلق في الصدارة وإيموبيلي يقترب
أحمد رضوان | تويتر
إذا كنت من عشاق الدوري الإيطالي فأنت هذا الموسم على موعد مع إثارة ومنافسة سرشة على الإسكوديتو، والذي كان في السنوات الماضية محسومًا ليوفنتوس حتى قبل بدء الموسم.
أعد الإنتر العدة بشكلٍ جيد للموسم الجديد حتى قبل أن ينتهي الموسم الماضي، حيث جلب المدير الرياضي للبيانكونيري السابق ماروتا الذي بدأ العمل بقوة في الصيف، فدعم الفريق بالعديد من الصفقات القوية على غرار لوكاكو وسانشيز وسينسي، واستقدم مدربًا له باع في الكالتشيو هو أنطونيو كونتي الذي أفاق السيدة العجوز من كبوة الكالتشيوبولي وحقق معه لقب الدوري الأول بعد الصعود.
لن تكون الإثارة متوقفة فقط على السباق على الإسكوديتو في الدوري الإيطالي، فهناك صراع آخر سيجري في الظل هو صراع الهدافين، والذي كان شيقًا الموسم الماضي وحظي بمنافسة شرسة بين كوالياريلا وتشيرو إيموبيلي وكريشتوف بيونتيك والأسطورة كريستيانو رونالدو، لكن الأول حسم الأمر لصالحه وفاز بجائزة الهداف في الأخير.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2019-2020.
ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020...
جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2019-2020
يحتل بيراردي صدارة هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 5 أهداف، ومع نهاية الجولة سجل تشيرو إيموبيلي هدفًا للاتسيو في بارما وضعه في المركز الثاني بفارق هدف واحد عن نجم ساسوولو، وحتى الآن لاتزال وجوه الصدارة في الموسم الماضي بعيدة والذين كان أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين فقط مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الجديد.
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|دومينيكو بيراردي - ساسوولو
|5
|2
|تشيرو إيموبيلي - لاتسيو
|4
|=3
|دريس ميرتينس - نابولي
|3
|=3
|فرانشيسكو كابوتو - ساسوولو
|3
|=3
|ألفريدو دوناروما - بريشيا
|3
|=3
|إيدين دجيكو - روما
|3
|=3
|لورينزو إنسيني - نابولي
|3
|=3
|أليكساندر كولاروف - روما
|3
|=3
|كريستيان كوامي - جنوى
|3
|=3
|روميلو لوكاكو - الإنتر
|3
|=3
|لويس مورييل - أتالانتا
|3
|=3
|دوفان زاباتا - أتالانتا
|3
|=13
|فيرناندو يورينتي - نابولي
|2
|=13
|جيوفاني سيميوني - كالياري
|2
|=13
|أندريا بيلوتي - تورينو
|2
|=13
|مارسيلو بروزوفيتش - الإنتر
|2
|=13
|لوكا سيبيتيلي - كالياري
|2
|=13
|دومينيكو كريشيتو - جنوى
|2
|=13
|جواو بيدرو - كالياري
|2
|=13
|ماركو مانكوسو - ليتشي
|2
|=13
|أندريا بيتانيا - سبال
|2
|=13
|إيريك بولجار - فيورنتينا
|2
|=13
|كريستيانو رونالدو - يوفنتوس
|2
|=13
|نيكولا سانسوني - بولونيا
|2
|=13
|ستيفانو سينسي - الإنتر
|2
|=13
|ميجيل فيلوسو - هيلاس فيرونا
|2