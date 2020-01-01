جدول ترتيب الدوري السعودي 2021
بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العقد السعودي.
فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي وهو اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه.
هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي الفيحاء والحزم والعدالة بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، فيما عاد الباطن والقادسية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولحق بهما العين.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي 2020-2021...
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020
ترتيب الدوري السعودي 2021
ضربة البداية للموسم الجديد من الدوري السعودي كانت مباراة الشباب وأبها، وانتهت بفوز الليث الأبيض 1-0، فيما تعادل التعاون مع الفيصلي 1-1، وفاز الوحدة على القادسية 2-1
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الوحدة
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|الهلال
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|الشباب
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|4
|الفيصلي
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|التعاون
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6
|الرائد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|ضمك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الباطن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|القادسية
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|أبها
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|العين
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة / النتيجة
|الملعب
|
الشباب - أبها
|
السبت 17 أكتوبر 2020،
30 صفر 1442،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|
0-1
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|
التعاون - الفيصلي
|
السبت 17 أكتوبر 2020،
30 صفر 1442،
18:10 السعودية، 17:10 مصر
|
1-1
|مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ببريدة
|
الوحدة - القادسية
|
السبت 17 أكتوبر 2020،
30 صفر 1442،
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|
1-2
|مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
|
الهلال - العين
|
السبت 17 أكتوبر 2020،
30 صفر 1442،
21:15 السعودية، 20:15 مصر
|
KSA Sports 1 HD
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|الباطن - الأهلي
|الأحد 18 أكتوبر 2020،
1 ربيع الأول 1442،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|KSA Sports 3 HD
|ملعب نادي الباطن
|النصر - الفتح
|الأحد 18 أكتوبر 2020،
1 ربيع الأول 1442،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|KSA Sports 1 HD
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|ضمك - الرائد
|الأحد 18 أكتوبر 2020،
1 ربيع الأول 1442،
18:20 السعودية، 17:20 مصر
|KSA Sports 4 HD
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|الاتحاد - الاتفاق
|الأحد 18 أكتوبر 2020،
1 ربيع الأول 1442،
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|KSA Sports 2HD
|مدينة الملك عبد الله الرياضية