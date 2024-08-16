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Joshua ZirkzeeGetty
بلال محمد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتيمانشستر يونايتدتشلسيفولهامآرسنالوولفرهامبتونإبسويتش تاونليفربولليستر سيتيتوتنهام هوتسبيرإيفرتوننيوكاسل يونايتدبرينتفوردوست هامأستون فيلا

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025...

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال، في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

ومن المنتظر أن يستمر التنافس والإثارة هذا الموسم، بين كبار الأندية الإنجليزية على اللقب، إذ ستعمل كتيبة المدرب بيب جوارديولا، على الاحتفاظ بلقبها، بينما سيحاول آرسنال تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، وسيتسلح مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالصفقات الجديدة للعودة إلى منصات التتويج، ويريد ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت، مواصلة النجاحات التي حققها يورجن كلوب.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025..

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025: مانشستر يونايتد يفتتح الموسم بفوز مثير

نجح مانشستر يونايتد، في افتتاح موسم 2024-2025، من البريميرليج بفوز في الوقت القاتل على فولهام بهدف نظيف، على ملعب أولد ترافورد.

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر يونايتد110010+13
2آرسنال00000000
3أستون فيلا00000000
4بورنموث00000000
5برينتفورد00000000
6برايتون00000000
7تشيلسي00000000
8كريستال بالاس00000000
9إيفرتون00000000
10إيبسويتش تاون00000000
11ليستر سيتي00000000
12ليفربول00000000
13مانشستر سيتي00000000
14نيوكاسل يونايتد00000000
15نوتنجهام فورست00000000
16ساوثامبتون00000000
17توتنهام00000000
18وست هام يونايتد00000000
17وولفرهامبتون00000000
20فولهام100101-10

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الأولى:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
مانشستر يونايتد - فولهامالجمعة 16 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية		0-1أولد ترافورد
إيبسويتش تاون - ليفربولالسبت 17 أغسطس 2024
14:30 مصر والسعودية		بورتمان رود
آرسنال - وولفرهامبتونالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		إمارات
إيفرتون - برايتونالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		جوديسون بارك
نيوكاسل يونايتد - ساوثامبتونالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		سانت جيمس بارك
نوتنجهام فورست - بورنموثالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		سيتي جراوند
وست هام يونايتد - أستون فيلاالسبت 17 أغسطس 2024
19:30 مصر والسعودية		ملعب لندن الأولمبي
برينتفورد - كريستال بالاسالأحد 18 أغسطس 2024
16:00 مصر والسعودية		جي تك كوميونيتي
تشيلسي - مانشستر سيتيالأحد 18 أغسطس 2024
18:30 مصر والسعودية		ستامفورد بريدج
ليستر سيتي - توتنهامالإثنين 19 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية		كينج باور
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