ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020 | يوفنتوس يقتنص الصدارة من الإنتر مؤقتًا

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي 2019-2020 بعد انطلاق الجولة الخامسة

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة 118 من الدوري الإيطالي يوم السبت 24 أغسطس 2019 ميلاديًا 23 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المقرر أن يستمر حتى 24 مايو 2020.

فاز يوفنتوس بالنسخة السابقة من السيري آ للمرة 35 في تاريخه والثامنة على التوالي، وشهد الفريق تغيراتٍ كثيرة في سوق انتقالات الصيف الماضي، كانت أبرزها التعاقد مع ماوريسيو ساري كمدربًا للفريق بدلاً من ماسيميليانو أليجري الذي رحل بعد فشله في الحصول على دوري أبطال أوروبا، وضم المدافع الهولندي الواعد ماتييس دي ليخت بعد صراع مع كبار القارة العجوز.

من المتوقع أن يشهد الموسم الحالي من الدوري الإيطالي منافسةً شرسة على اللقب على عكس السنوات السابقة، فقد دعم الإنتر صفوفه بقوة وضم المدرب أندريا كونتي الذي أعاد يوفنتوس للحياة من جديد بلقب الكالتشيو 2011-12، كذلك لايزال نابولي محتفظًا بالقوام الأساسي لفريقه الذي يقوده أنشيلوتي منذ الموسم الماضي.

فاز فابيو كوالياريلا بلقب الهداف الموسم الماضي بعد منافسةً شرسة مع أكثر من مهاجم فذ، أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي سجل 21 هدفًا في أول مواسمه في إيطاليا، كذلك كريشتوف بيونتيك الذي هز الكالتشيو الموسم الماضي وسجل 22 هدفًا مع جنوى وميلان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

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ترتيب الدوري الإيطالي 2020

كانت بداية الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي سلبية، حيث واجه فيها هيلاس فيرونا أودينيزي وتعادلا سلبيًا بدون أهداف، وفي المباراة الثانية واجه يوفنتوس بريشيا الذي تقدم بهدفٍ في الدقائق الأولى، لكن البيانكونيري عاد من بعيد وفاز بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري الإيطالي:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 5 4 1 0 9 5 +4 13 2 الإنتر 4 4 0 0 9 1 +8 12 3 نابولي 4 3 0 1 13 8 +5 9 4 روما 4 2 2 0 10 7 +3 8 5 لاتسيو 4 2 1 1 7 3 +4 7 6 أتالانتا 4 2 1 1 9 8 +1 7 7 بولونيا 4 2 1 1 7 6 +1 7 8 ساسوولو 4 2 0 2 10 7 +3 6 9 كالياري 4 2 0 2 7 5 +2 6 10 تورينو 4 2 0 2 6 6 0 6 11 بريشيا 5 2 0 3 6 7 -1 6 12 ميلان 4 2 0 2 2 3 -1 6 13 هيلاس فيرونا 5 1 2 2 3 4 -1 5 14 جنوى 4 1 1 2 7 9 -2 4 15 أودينيزي 5 1 1 3 2 5 -3 4 16 بارما 4 1 0 3 4 7 -3 3 17 سبال 4 1 0 3 4 8 -4 3 18 ليتشي 4 1 0 3 3 10 -7 3 19 سامبدوريا 4 1 0 3 2 9 -7 3 20 فيورنتينا 4 0 2 2 6 8 -2 2

مواعيد ونتائج مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2019-20: