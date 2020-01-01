جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد الجولة 21

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرًا جدًا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، وشهد حدثًا جديدًا لم يكن معتادًا في السنوات الماضية، هو انحصار الصراع على اللقب بين فريقين فقط على غرار ما يحدث كل عام في الدوري الإسباني، وكان هذان الفريقان هما ليفربول ومانشستر سيتي .

نجح بيب جوارديولا في الحفاظ للأزرق السماوي على لقب البريميرليج بعد أن حصد 98 نقطة كاملة، أما الريدز فرغم حصولهم على عدد نقاط قياسي إلا أنهم اكتفوا بالمركز الثاني، وشاهدوا حلم الحصول على البريميرليج يذهب من بين أيديهم من جديد.

لم يختلف شكل الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كثيرًا عن صراع اللقب، فبعد صراع قوي بين الرباعي سيرخيو أجويرو وأوباميانج وماني وصلاح، نجح الثلاثي الإفريقي في تقاسم جائزة الهداف برصيد 22 هدفًا لكلٍ منهم، أما الكون الأرجنتيني فاكتفى بالمركز الثاني بفارق هدف واحد.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسوا فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي 2020

كانت بداية الجولة 21 من الدوري الإنجليزي مفاجأة مدوية حققها برايتون بالتعادل مع تشيلسي ، ثم انتصر أستون فيلا الذي يلعب له محمود تريزيجه على برينلي بهدفين لهدف، في الوقت الذي سحق فيه ليستر سيتي بدون فاردي نيوكاسل بثلاثيةٍ نظيفة.

سقط توتنهام أمام ساوثامبتون بهدفٍ نظيف في ثاني مفاجآت الجولة، وانتصر مانشستر سيتي على إيفرتون في ديربي الكراهية الأزرق بهدفين لهدف، أما قمة الجولة بين آرسنال ومانشستر يونايتد فقد انتهت بفوز الجنرز بهدفين نظيفين، وفي الختام انتصر ليفربول على شيفيلد يونايتد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020:

نتائج مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2019-20