ترتيب الدوري السعودي: النصر يتألق والاتحاد يسقط والشباب يتخطى الأهلي
أحمد رضوان | تويتر
كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.
فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وبذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها.
امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي ، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفها عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020
جدول ترتيب الدوري السعودي 2020
بدأت الجولة الثالثة عشر بانتصار للرائد على العدالة بهدف نظيف، ثم فاجأ الهلال الجميع بتعادل مخيب للآمال مع الحزم بهدف لكل منهما، وفي ختام اليوم الأول انتصر الوحدة على الفيصلي.
سحق النصر الفيحاء برباعيةٍ لهدف في مستهل مباريات اليوم الثاني من الجولة 13 في الدوري السعودي، فأصبح رصيده 29 نقطة في الصدارة، كما فاز الاتفاق على التعاون بهدفٍ نظيف، وانتصر الشباب على الأهلي في الكلاسيكو بهدفٍ نظيف أيضًا، أما الاتحاد فواصل السقوط وتعادل مع الفتح في ختام مباريات الجولة.
ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|النصر
|13
|9
|2
|2
|22
|5
|+17
|29
|2
|الوحدة
|13
|8
|0
|5
|15
|12
|+3
|24
|3
|الأهلي
|12
|7
|2
|3
|23
|11
|+12
|23
|4
|أبها
|13
|7
|2
|4
|21
|20
|+1
|23
|5
|الرائد
|13
|7
|2
|4
|21
|25
|-4
|23
|6
|التعاون
|13
|7
|1
|5
|21
|18
|+3
|22
|7
|الهلال
|10
|6
|3
|1
|27
|12
|+15
|21
|8
|الفيصلي
|12
|6
|2
|4
|14
|12
|+2
|20
|9
|الشباب
|13
|5
|3
|5
|14
|15
|-1
|18
|10
|الاتفاق
|13
|5
|1
|7
|18
|16
|+2
|16
|11
|الفيحاء
|13
|4
|4
|5
|15
|18
|-3
|16
|12
|الحزم
|13
|4
|3
|6
|19
|23
|-4
|15
|13
|الاتحاد
|13
|4
|1
|8
|18
|23
|-5
|13
|14
|الفتح
|13
|2
|3
|8
|18
|27
|-9
|9
|15
|العدالة
|12
|2
|2
|8
|15
|23
|-8
|8
|16
|ضمك
|13
|2
|1
|10
|9
|30
|-21
|7
نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي 2019-20
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|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|
الرائد - العدالة
|الخميس 26 ديسمبر 2019،
29 ربيع الآخر 1441،
17:55 السعودية، 16:55 مصر
|0-1
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|الحزم - الهلال
|الخميس 26 ديسمبر 2019،
29 ربيع الآخر 1441،
19:50 السعودية، 18:50 مصر
|1-1
|ملعب نادي الحزم
|الوحدة - الفيصلي
|الجمعة 27 ديسمبر 2019،
1 جمادى الأول 1441،
19:50 السعودية، 18:50 مصر
|0-1
|مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية
|الفيحاء - النصر
|السبت 28 ديسمبر 2019،
2 جمادى الأول 1441،
15:20 السعودية، 14:20 مصر
|4-1
|مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية
|أبها - ضمك
|السبت 28 ديسمبر 2019،
2 جمادى الأول 1441،
15:40 السعودية، 14:40 مصر
|2-3
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|الاتفاق - التعاون
|السبت 28 ديسمبر 2019،
2 جمادى الأول 1441،
17:35 السعودية، 16:35 مصر
|0-1
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|الشباب - الأهلي
|السبت 28 ديسمبر 2019،
2 جمادى الأول 1441،
17:50 السعودية، 16:50 مصر
|0-1
|ملعب الملك فهد الدولي
|الاتحاد - الفتح
|السبت 28 ديسمبر 2019،
2 جمادى الأول 1441،
19:50 السعودية، 18:50 مصر
|1-1
|مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"