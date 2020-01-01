جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حدثًا هامًا في يوم السبت القادم 16 مايو 2020، هو بداية عودة الساحرة المستديرة في أوروبا بعودة الدوري الألماني .
توقف البوندسليجا بعد تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي، وكانت آخر مباراة لعبت في البطولة بين ماينز وفورتونا ديسلدورف في أوبل أرينا بتاريخ 8 مارس 2020 في الجولة 25 من الدوري.
وبعد فترة من التوقف تجاوزت الشهرين قرر الاتحاد الألماني عودة كرة القدم في 9 مايو، لكن الحكومة رفضت وتم التأجيل إلى 16 مايو 2020.
فما هو جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا؟ جول يقدم لك الإجابة.
رغم الإصابات الجديدة .. رابطة الدوري الألماني متمسكة بعودة البطولات
جدول مباريات الدوري الألماني
سيعود الدوري الألماني من الجولة 26 التي ستلعب على 3 أيام، 16 و17 و18 مايو 2020، وستكون العودة بديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه في سيجنال إيدونا بارك، أما بايرن ميونخ فسيواجه يونيون برلين في اليوم التالي.
بحسب الخطة الموضوعة ستلعب مباريات الجولة 27 في الفترة بين 22 و24 مايو 2020، وستتواصل المباريات حتى ينتهي الدوري الألماني بحسب الخطة الموضوعة في 27 يونيو 2020، لكن لم يتم تحديد مواعيد المباريات حتى الآن.
|مواعيد مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|بوروسيا دورتموند - شالكه
|السبت 16 مايو 2020،
23 رمضان 1441،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|سيجنال إيدونا بارك
|لايبزيج - فرايبورج
|السبت 16 مايو 2020،
23 رمضان 1441،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN SPORTS HD
|ريد بول أرينا
|هوفنهايم - هيرتا برلين
|السبت 16 مايو 2020،
23 رمضان 1441،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN SPORTS HD
|بريزيرو أرينا
|فورتونا ديسلدورف - باديربورن
|السبت 16 مايو 2020،
23 رمضان 1441،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN SPORTS HD
|مركور شبيل أرينا
|أوجسبورج - فولفسبورج
|السبت 16 مايو 2020،
23 رمضان 1441،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN SPORTS HD
|أوجسبورج أرينا
|آينتراخت فرانكفورت - بوروسيا مونشنجلادباخ
|السبت 16 مايو 2020،
23 رمضان 1441،
18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|كوميرز بانك أرينا
|كولن - ماينز
|الأحد 17 مايو 2020،
24 رمضان 1441،
15:30 مصر، 16:30 السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|استاد راين إنيرجي
|يونيون برلين - بايرن ميونخ
|الأحد 17 مايو 2020،
24 رمضان 1441،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|أن دير ألتين فورشتيراي
|فيردر بريمن - باير ليفركوزن
|الإثنين 18 مايو 2020،
25 رمضان 1441،
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|استاد فونينفيست فيسير
|مواعيد بقية الجولات
|
الجولة
|
البداية
|النهاية
|27
|الجمعة 22 مايو 2020،
29 رمضان 1441
|
الأحد 24 مايو 2020،
1 شوال 1441
|28
|الثلاثاء 26 مايو 2020،
3 شوال 1441
|
الأربعاء 27 مايو 2020،
4 شوال 1441
|29
|الجمعة 29 مايو 2020،
6 شوال 1441
|
الإثنين 1 يونيو 2020،
9 شوال 1441
|30
|الجمعة 5 يونيو 2020،
13 شوال 1441
|
الإثنين 8 يونيو 2020،
16 شوال 1441
|31
|الجمعة 12 يونيو 2020،
20 شوال 1441
|
الأحد 14 يونيو 2020،
22 شوال 1441
|32
|الثلاثاء 16 يونيو 2020،
24 شوال 1441
|
الأربعاء 17 يونيو 2020،
25 شوال 1441
|33
|السبت 20 يونيو 2020،
28 شوال 1441
|
السبت 20 يونيو 2020،
28 شوال 1441
|34
|السبت 27 يونيو 2020،
6 ذو القعدة 1441
|
السبت 27 يونيو 2020،
6 ذو القعدة 1441
ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الألماني ، وكما هو معلوم لمتابعي القناة فإن القناة الخامسة هي المخصصة لنقل البوندسليجا إلا إذا كان هناك تداخل في المواعيد.
إذا لم تكن مشتركًا في باقة القنوات الرياضية، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الدوري الألماني مع عودته.
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البطولة
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القناة الناقلة
|المتابعة عبر الإنترنت
|الدوري الألماني
|beIN SPORTS HD
|البث المباشر من جول