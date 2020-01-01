بوندسليجا

جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة

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بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا في مارس الماضي يعود الدوري الألماني من جديد منتصف مايو الجاري فما هي مواعيد مباريات الدوري الألماني بعد العودة؟

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حدثًا هامًا في يوم السبت القادم 16 مايو 2020، هو بداية عودة الساحرة المستديرة في أوروبا بعودة الدوري الألماني .

توقف البوندسليجا بعد تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي، وكانت آخر مباراة لعبت في البطولة بين ماينز وفورتونا ديسلدورف في أوبل أرينا بتاريخ 8 مارس 2020 في الجولة 25 من الدوري.

وبعد فترة من التوقف تجاوزت الشهرين قرر الاتحاد الألماني عودة كرة القدم في 9 مايو، لكن الحكومة رفضت وتم التأجيل إلى 16 مايو 2020.

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    فما هو جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا؟ جول يقدم لك الإجابة.

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    جدول مباريات الدوري الألماني

    سيعود الدوري الألماني من الجولة 26 التي ستلعب على 3 أيام، 16 و17 و18 مايو 2020، وستكون العودة بديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه في سيجنال إيدونا بارك، أما بايرن ميونخ فسيواجه يونيون برلين في اليوم التالي.

    بحسب الخطة الموضوعة ستلعب مباريات الجولة 27 في الفترة بين 22 و24 مايو 2020، وستتواصل المباريات حتى ينتهي الدوري الألماني بحسب الخطة الموضوعة في 27 يونيو 2020، لكن لم يتم تحديد مواعيد المباريات حتى الآن.

    مواعيد مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني
    المباراة
    الموعد
    		 القناة الناقلة الملعب
    بوروسيا دورتموند - شالكه السبت 16 مايو 2020،
    23 رمضان 1441،
    15:30 مصر، 16:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD 5 سيجنال إيدونا بارك
    لايبزيج - فرايبورج السبت 16 مايو 2020،
    23 رمضان 1441،
    15:30 مصر، 16:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD ريد بول أرينا
    هوفنهايم - هيرتا برلين السبت 16 مايو 2020،
    23 رمضان 1441،
    15:30 مصر، 16:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD بريزيرو أرينا
    فورتونا ديسلدورف - باديربورن السبت 16 مايو 2020،
    23 رمضان 1441،
    15:30 مصر، 16:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD مركور شبيل أرينا
    أوجسبورج - فولفسبورج السبت 16 مايو 2020،
    23 رمضان 1441،
    15:30 مصر، 16:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD أوجسبورج أرينا
    آينتراخت فرانكفورت - بوروسيا مونشنجلادباخ السبت 16 مايو 2020،
    23 رمضان 1441،
    18:30 مصر، 19:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD 5 كوميرز بانك أرينا
    كولن - ماينز الأحد 17 مايو 2020،
    24 رمضان 1441،
    15:30 مصر، 16:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD 5 استاد راين إنيرجي
    يونيون برلين - بايرن ميونخ الأحد 17 مايو 2020،
    24 رمضان 1441،
    18:00 مصر، 19:00 السعودية    		 beIN SPORTS HD 5 أن دير ألتين فورشتيراي
    فيردر بريمن - باير ليفركوزن الإثنين 18 مايو 2020،
    25 رمضان 1441،
    20:30 مصر، 21:30 السعودية    		 beIN SPORTS HD 5 استاد فونينفيست فيسير
    مواعيد بقية الجولات
    الجولة
    البداية
    		 النهاية
    27 الجمعة 22 مايو 2020،
    29 رمضان 1441
    الأحد 24 مايو 2020،
    1 شوال 1441
    28 الثلاثاء 26 مايو 2020،
    3 شوال 1441
    الأربعاء 27 مايو 2020،
    4 شوال 1441
    29 الجمعة 29 مايو 2020،
    6 شوال 1441
    الإثنين 1 يونيو 2020،
    9 شوال 1441
    30 الجمعة 5 يونيو 2020،
    13 شوال 1441
    الإثنين 8 يونيو 2020،
    16 شوال 1441
    31 الجمعة 12 يونيو 2020،
    20 شوال 1441
    الأحد 14 يونيو 2020،
    22 شوال 1441
    32 الثلاثاء 16 يونيو 2020،
    24 شوال 1441
    الأربعاء 17 يونيو 2020،
    25 شوال 1441
    33 السبت 20 يونيو 2020،
    28 شوال 1441
    السبت 20 يونيو 2020،
    28 شوال 1441
    34 السبت 27 يونيو 2020،
    6 ذو القعدة 1441
    السبت 27 يونيو 2020،
    6 ذو القعدة 1441

    ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الألماني ، وكما هو معلوم لمتابعي القناة فإن القناة الخامسة هي المخصصة لنقل البوندسليجا إلا إذا كان هناك تداخل في المواعيد.

    إذا لم تكن مشتركًا في باقة القنوات الرياضية، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الدوري الألماني مع عودته.

    البطولة
    القناة الناقلة
    		 المتابعة عبر الإنترنت
    الدوري الألماني beIN SPORTS HD البث المباشر من جول

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