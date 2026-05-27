تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Harry Kane England 2025Getty
Neil Bennett

ترجمه

جدول البث التلفزيوني لمباريات إنجلترا في كأس العالم 2026: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة مباريات منتخب إنجلترا في كأس العالم.

البث التلفزيوني لمباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات إنجلترا في كأس العالم من الخارج باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، اتصل بخادم في المملكة المتحدة وشاهد المباريات مباشرةً عبر BBC iPlayer أو ITVX.

🌎 البلد

📺 القناة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في إنجلترا؟

في إنجلترا (والمملكة المتحدة بشكل عام)، يحصل عشاق كرة القدم على أفضل عرض ممكن: سيتم بث كأس العالم 2026 بالكامل مجانًا. بموجب قوانين البث في المملكة المتحدة، يُعتبر هذا البطولة حدثًا محميًا يُعرف بـ"جوهرة التاج"، مما يعني أنك لن تحتاج إلى أي اشتراكات تلفزيونية مدفوعة لمتابعة المباريات.

تنقسم مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة بالتساوي بين محطتي البث العامتين الرئيسيتين في البلاد:

  • BBC: ستبث 52 مباراة مباشرة عبر قنواتها الرئيسية (بشكل أساسي BBC One). تشمل قائمة BBC مباراة إنجلترا المرتقبة في مرحلة المجموعات ضد غانا، بالإضافة إلى حقوق البث الأول لثلاث من مباريات إنجلترا المحتملة في الأدوار الإقصائية إذا تأهلت.
  • ITV: ستبث المباريات الـ 52 الأخرى مباشرة عبر قناتي ITV1 و ITV4. تمتلك ITV حقوق بث مباريات افتتاح البطولة في 11 يونيو، بالإضافة إلى مباراتين من مباريات إنجلترا في دور المجموعات: المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا (الأربعاء 17 يونيو) والمباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما (السبت 27 يونيو).

البث المباشر والمتابعة

إذا كنت تشاهد المباراة على هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو تطبيق تلفزيون ذكي، يمكنك البث المباشر لكل ثانية مجانًا:

  • BBC iPlayer: المنصة الرقمية التي تضم جميع مباريات BBC، وتقدم بثًا مباشرًا وإعادة للمباريات كاملة وأهم اللحظات.
  • ITVX: المركز الرقمي لجميع مباريات ITV. كما تطلق ITVX قناة مخصصة لكأس العالم تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقدم مباريات كلاسيكية ومحتوى من وراء الكواليس مثل برنامج "Inside The World Cup".

النهائي: كالمعتاد، سيتم بث نهائي كأس العالم في 19 يوليو مباشرةً وبشكل متزامن على كل من BBC و ITV.