جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في هايتي: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات هايتي في كأس العالم 2026
لمشاهدة البث المحلي لمباريات هايتي في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في هايتي ومتابعة الأحداث على قناة Tele Haiti.
من الذي يبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في هايتي؟
في هايتي، يتوفر لمشجعي كرة القدم خيارات رائعة لمتابعة البطولة من خلال مزيج من البث التلفزيوني الوطني العام وخدمات التلفزيون المدفوعة.
إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:
- التلفزيون المجاني: ستوفر TNH (Télévision Nationale d'Haïti)، وهي محطة البث العامة الوطنية، تغطية أرضية مجانية. ومن المقرر أن تبث المباريات الرئيسية، مما يضمن أن تكون المباريات المهمة والمباريات الدولية الكبرى متاحة للجميع في جميع أنحاء البلاد مجانًا.
- التلفزيون المدفوع والكابل: للحصول على تغطية شاملة للبطولة الموسعة التي تضم 104 مباراة، تمتلك Tele Haiti حقوق البث الرسمية. ستبث هذه الشبكات المباريات على الهواء مباشرة، مع تعليق رياضي مخصص وتحليلات ما قبل المباراة وبرامج استوديو.
- البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي، يمكن لمشتركي Tele Haiti بث المباريات مباشرة عبر تطبيقاتهم الرقمية ومنصاتهم عبر الإنترنت.