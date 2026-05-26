جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في مصر: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات مصر في كأس العالم 2026
لمشاهدة البث المحلي لمباريات مصر في كأس العالم من الخارج باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، اتصل بخادم مصري وشاهد المباريات مباشرة على قناة beIN SPORTS MAX المتوفرة على خدمة البث TOD أو تطبيقbeIN CONNECT.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في مصر؟
في مصر، تمتلك قناة beIN Sports الحقوق الرسمية الحصرية لبث كأس العالم 2026، وهي القناة الرئيسية التي ستبث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بأكملها.
إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة البطولة:
- التلفزيون: سيتم بث كل مباراة من المباريات الـ 104 التي ستشهدها البطولة الموسعة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة والمتميزة. وستقدم هذه القنوات تعليقًا كاملاً باللغتين العربية والإنجليزية، وبرامج استوديوهات ما قبل المباراة، وتغطية تحليلية.
- البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون الذكي، يمكنك بث البطولة بأكملها مباشرةً من خلال خدمة البث TOD أو تطبيق beIN CONNECT.