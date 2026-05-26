جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كولومبيا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

لمشاهدة البث المحلي من الخارج، اتصل بخادم كولومبي وشاهد مباريات كأس العالم مجانًا على القنوات الوطنية مثل Caracol TV وCanal RCN.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في كولومبيا؟

في كولومبيا، تتقاسم شبكات البث المجاني الكبرى ومنصات التلفزيون المدفوع المتميزة حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:

التلفزيون المجاني: تمتلك قناتا «كاراكول تيليفيسيون» (Caracol TV) و«آر سي إن تيليفيسيون» (Canal RCN) حقوق البث التقليدية. وستقومان ببث 40 مباراة مختارة، تشمل المباراة الافتتاحية للبطولة، والنهائي، والأهم من ذلك، كل مباراة يشارك فيها المنتخب الكولومبي ( لوس كافيتيروس ).

التلفزيون المدفوع: إذا كنت ترغب في تغطية شاملة للبطولة بأكملها، فإن شبكة الأقمار الصناعية DirecTV تمتلك حقوق بث جميع المباريات الـ 104 مباشرة عبر قنوات DSports التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، ستبث قناة Win Sports الكولومبية الرياضية المتميزة مباريات مختارة.