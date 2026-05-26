البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 من كوراكاو
لمشاهدة البث المحلي من الخارج، اتصل بخادم في كوراكاو وشاهد مباريات كأس العالم على قناة TeleCuracao المجانية.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في كوراكاو؟
في كوراكاو، تتقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 بين هيئة البث العامة الوطنية وشبكة فضائية إقليمية متميزة.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون المجاني: ستوفر TeleCuraçao، وهي هيئة البث العامة الوطنية في الجزيرة، تغطية أساسية مجانية. وستبث كل مباراة يشارك فيها المنتخب الوطني لكوراساو على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى المباريات الرئيسية مثل المباراة الافتتاحية للبطولة، ونصف النهائي، والنهائي.
- التلفزيون المدفوع: إذا كنت ترغب في تغطية شاملة للبطولة بأكملها، فإن مزود خدمة الأقمار الصناعية DirecTV يمتلك حقوق البث الرئيسية لمنطقة البحر الكاريبي. ستبث القناة جميع المباريات الـ 104 مباشرةً وبدقة عالية عبر قنواتها الرياضية المخصصة.
- البث المباشر: بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكن لمشتركي DirecTV بث جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة عبر تطبيق DGO.