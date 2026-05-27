جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كوت ديفوار: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 لكوت ديفوار

لمشاهدة البث المحلي لمباريات كأس العالم لكوت ديفوار من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم داخل كوت ديفوار ومشاهدة المباريات مباشرةً على قناة RTI الوطنية العامة المجانية.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في كوت ديفوار؟

في كوت ديفوار، سيتمكن عشاق كرة القدم من مشاهدة كأس العالم 2026 من خلال مجموعة من شبكات التلفزيون الوطنية المجانية وخدمات الأقمار الصناعية الأفريقية المميزة.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:

التلفزيون المجاني:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) والمذيع العام الوطني RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) هما القناتان المحليتان الرئيسيتان. ستكون NCI مركزًا رئيسيًا للبث المجاني، حيث ستبث أهم مباريات البطولة وستعطي الأولوية لكل لحظة من مسيرة المنتخب الإيفواري.

التلفزيون المدفوع (تغطية كاملة): بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة جميع المباريات الـ 104 للبطولة الموسعة، ستوفر New World TV (التي تمتلك حقوق البث الرئيسية باللغة الفرنسية لأفريقيا جنوب الصحراء) و SuperSport (المتاحة عبر DStv) تغطية شاملة ومميزة مع تحليل كامل قبل وبعد المباراة.

البث المباشر: يمكن بث المباريات المجانية عبر الإنترنت من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات الرسمية لـ NCI و RTI. يتوفر البث الكامل للبطولة من خلال تطبيق DStv Stream لمشتركي القنوات الفضائية المميزة.