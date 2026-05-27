تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Amad Diallo Ivory Coast
Neil Bennett

ترجمه

جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كوت ديفوار: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة مباريات كوت ديفوار في كأس العالم.

البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 لكوت ديفوار

لمشاهدة البث المحلي لمباريات كأس العالم لكوت ديفوار من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم داخل كوت ديفوار ومشاهدة المباريات مباشرةً على قناة RTI الوطنية العامة المجانية.

🌎 البلد

📺 القناة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في كوت ديفوار؟

في كوت ديفوار، سيتمكن عشاق كرة القدم من مشاهدة كأس العالم 2026 من خلال مجموعة من شبكات التلفزيون الوطنية المجانية وخدمات الأقمار الصناعية الأفريقية المميزة.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:

التلفزيون المجاني:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) والمذيع العام الوطني RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) هما القناتان المحليتان الرئيسيتان. ستكون NCI مركزًا رئيسيًا للبث المجاني، حيث ستبث أهم مباريات البطولة وستعطي الأولوية لكل لحظة من مسيرة المنتخب الإيفواري.

التلفزيون المدفوع (تغطية كاملة): بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة جميع المباريات الـ 104 للبطولة الموسعة، ستوفر New World TV (التي تمتلك حقوق البث الرئيسية باللغة الفرنسية لأفريقيا جنوب الصحراء) و SuperSport (المتاحة عبر DStv) تغطية شاملة ومميزة مع تحليل كامل قبل وبعد المباراة.

البث المباشر: يمكن بث المباريات المجانية عبر الإنترنت من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات الرسمية لـ NCI و RTI. يتوفر البث الكامل للبطولة من خلال تطبيق DStv Stream لمشتركي القنوات الفضائية المميزة.