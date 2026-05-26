البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 من الفيفا في كندا
لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم كندي وشاهد مباريات كأس العالم مباشرة على قناة TSN (بث باللغة الإنجليزية) وقناة RDS، Reseau des Sports (بث باللغة الفرنسية).
🌎 البلد
📺 القناة
🇦🇫 أفغانستان
🇦🇱 ألبانيا
🇩🇿 الجزائر
🇦🇩 أندورا
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 الأرجنتين
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 أستراليا
🇦🇹 النمسا
🇧🇪 بلجيكا
🇧🇴 بوليفيا
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 البوسنة والهرسك
🇧🇷 البرازيل
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 بلغاريا
🇨🇦 كندا
TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave
🇨🇱 تشيلي
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 كولومبيا
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 كوستاريكا
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 كرواتيا
🇨🇾 قبرص
🇨🇿 التشيك
🇩🇰 الدنمارك
TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك
🇪🇨 الإكوادور
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 السلفادور
Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX
🇪🇪 إستونيا
🇫🇯 فيجي
🇫🇮 فنلندا
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 فرنسا
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 ألمانيا
🇬🇹 غواتيمالا
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 هندوراس
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 هونغ كونغ
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 إندونيسيا
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 إيران
🇮🇪 أيرلندا
🇮🇹 إيطاليا
DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 اليابان
🇽🇰 كوسوفو
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 ماكاو
🇲🇺 موريشيوس
🇲🇽 المكسيك
قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك
🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
🇳🇵 نيبال
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 هولندا
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا
🇳🇿 نيوزيلندا
🇳🇮 نيكاراغوا
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 النرويج
🇵🇦 بنما
RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX
🇵🇪 بيرو
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 البرتغال
🇷🇴 رومانيا
🇸🇲 سان مارينو
DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 سنغافورة
🇿🇦 جنوب أفريقيا
SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV
🇪🇸 إسبانيا
DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا
🇸🇪 السويد
🇨🇭 سويسرا
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 تركيا
🇬🇧 المملكة المتحدة
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 الولايات المتحدة
شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 أوروغواي
DIRECTV Sports أوروغواي | DGO | القناة 5 أوروغواي | Paramount+
🇺🇿 أوزبكستان
🇻🇪 فنزويلا
DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter
🇻🇳 فيتنام
من سيبث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في كندا؟
في كندا، تمتلك شركة Bell Media حقوق البث الحصرية لكأس العالم 2026.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون الإنجليزي: ستبث المباريات مباشرة عبر قناتي TSN (The Sports Network) و CTV.
- التلفزيون الفرنسي: سيتم بث التغطية باللغة الفرنسية حصريًا على قناة RDS (Réseau des sports).
- البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكنك بث البطولة باستخدام تطبيقات TSN+ أو RDS. يمكنك أيضًا بث المباريات التي تُبث على قناة CTV من خلال تطبيقCTV أو عبر Crave (من خلال قناة CTV المباشرة).