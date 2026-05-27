جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في فرنسا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في فرنسا

لمشاهدة البث المحلي لمباريات إنجلترا في كأس العالم من الخارج باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، اتصل بخادم في فرنسا حيث سيتم بث 54 مباراة مباشرة على قناة M6 المجانية.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في فرنسا؟

في فرنسا، يبدو المشهد الإذاعي لكأس العالم 2026 مختلفًا تمامًا هذه المرة. ولأول مرة منذ عام 1978، لن تبث قناة TF1 التاريخية أي مباريات. وبدلاً من ذلك، تم تقسيم حقوق البث بين شبكة تجارية كبرى مجانية وقناة تلفزيونية مدفوعة متميزة.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:

التلفزيون المجاني: تمتلك قناة M6 الحقوق الحصرية للبث التلفزيوني الأرضي المجاني. وستبث القناة 54 مباراة مباشرة ومجانًا تمامًا ، بما في ذلك كل مباراة يشارك فيها المنتخب الفرنسي ( Les Bleus )، والمباراة الافتتاحية، ونصف النهائي، والنهائي.

التلفزيون المدفوع (تغطية كاملة): للحصول على تغطية كاملة ومطلقة، حصلت قناة beIN Sports على حقوق البث المميزة للبطولة بأكملها. ستبث القناة جميع المباريات الـ 104 مباشرة على قنواتها المدفوعة، مع تحليلات وتعليقات مخصصة في الاستوديو قبل المباريات.

البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة على هاتفك أو جهازك اللوحي أو التلفزيون الذكي:

- يمكن بث المباريات الـ 54 المجانية مجانًا على منصة M6 +.

- يمكن بث البطولة الكاملة المكونة من 104 مباراة عبر تطبيق beIN CONNECT للمشتركين المدفوعين.

تعد «مولوتوف تي في» منصة وتطبيق بث فرنسي شهير يجمع قنوات تلفزيونية مباشرة عبر الإنترنت.

في سياق مشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2026 في فرنسا، تعمل Molotov كبوابة رقمية بديلة ومريحة لمشاهدة المباريات. وإليك بالضبط كيف يمكن الاستفادة منها: