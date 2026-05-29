جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا

لمشاهدة البث المحلي لمباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في جنوب أفريقيا ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات جنوب أفريقيا على قناة SABC الوطنية المجانية (عبر قنوات SABC 1 وSABC 3 أو تطبيق SABC Plus).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في جنوب أفريقيا؟

في جنوب أفريقيا، تتقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 كل من هيئة البث العامة، وهي هيئة البث الجنوب أفريقية (SABC)، وشبكة التلفزيون المميزة SuperSport.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

SABC (SABC 1 و SABC 3 و SABC Sport): بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستوفر SABC تغطية واسعة النطاق مجانية لمباريات مختارة. يمكنك مشاهدة المباريات الرئيسية للبطولة، بما في ذلك جميع مباريات منتخب بافانا بافانا المرتقبة ونهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والمتميز

SuperSport و SABC Plus: للحصول على وصول شامل، تعمل SuperSport كقناة التلفزيون المدفوع الرئيسية للبطولة، حيث تبث جميع المباريات الـ 104 مباشرة. وفي تحول كبير، يتوفر الوصول المباشر الكامل إلى جدول البطولة بأكمله عبر جميع باقات DStv - بدءًا من باقة Access للمبتدئين وحتى باقة Premium - وكذلك على تطبيق DStv Stream. كما يمكن الوصول إلى البث الرقمي المجاني للمباريات المجانية عبر تطبيق SABC Plus.







