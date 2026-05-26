جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في جمهورية التشيك: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 من جمهورية التشيك
لمشاهدة البث المحلي من الخارج، اتصل بخادم في جمهورية التشيك وشاهد مباريات كأس العالم على القناة المجانية Česká televize (ČT).
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في جمهورية التشيك؟
في جمهورية التشيك، تتقاسم حقوق البث لكأس العالم 2026 كل من هيئة البث العامة الوطنية ومجموعة إعلامية تجارية كبرى، مما يضمن تغطية كاملة عبر القنوات التلفزيونية المجانية والمنصات الرقمية.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون التشيكي (ČT): ستقدم محطة البث العامة تغطية مجانية تمامًا لأكثر من 50 مباراة. يمكنك مشاهدة هذه المباريات مباشرةً على قناة «ČT sport» التلفزيونية أو بثها عبر الإنترنت مجانًا من خلال «ČT sport Plus» (iVysílání).
- Skupina Nova: من خلال اتفاقية ترخيص من الباطن، ستبث Nova أكثر من 50 مباراة حصرية أخرى. وستُذاع هذه المباريات بشكل أساسي على قناة Nova Action والقناة الرئيسية TV Nova.
- البث المتزامن: بالنسبة لأهم لحظات البطولة (بما في ذلك المباراة الافتتاحية، ومباراة تحديد المركز الثالث، والنهائي، وجميع المباريات التي يشارك فيها المنتخب التشيكي)، ستقوم كل من قناة ČT sport وقناة Nova Action ببث المباريات في وقت واحد.
- بث مباشر شامل: إذا كنت ترغب في مشاهدة جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة في مكان واحد، فستكون منصة Nova المميزة Oneplay بمثابة المركز الرقمي الشامل، حيث ستستضيف جميع المباريات (بما في ذلك تلك المرخصة من الباطن لـ ČT) مع ميزات تفاعلية متقدمة.