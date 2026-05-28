البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 في بنما

لمشاهدة البث المحلي لمباريات بنما في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في بنما ومشاهدة المباريات مباشرةً. ستُعرض مباريات بنما على القنوات الوطنية المجانية RPC TV و TVN Canal 2 (أو عبر تطبيقات البث المباشر Medcom GO و TVN Pass)، مع تغطية مميزة متاحة على Tigo Sports.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في بنما؟

في بنما، تتقاسم شبكات البث المجانية الكبرى (Medcom و TVN Media) وشبكات الكابل المميزة حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

RPC TV (القناة 4) و TVN Canal 2: بصفتها قنوات البث المجانية الوطنية، ستتشارك هذه القنوات في تغطية مباريات مختارة عبر البث الأرضي. يمكنك مشاهدة المباريات الرئيسية للبطولة، بما في ذلك نهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والمتميز

تيغو سبورتس: للحصول على تغطية شاملة، تُعد «تيغو سبورتس» الوجهة الرئيسية لمتابعة البطولة في بنما، حيث ستبث جميع المباريات الـ104 المدرجة في جدول المباريات. وفي حين تُبث المباريات الأساسية على القنوات التلفزيونية المحلية، فإن الوصول الحصري الكامل لجميع مباريات مرحلة المجموعات - بما في ذلك مباريات المجموعة L التي تضم بنما - متاح عبر تطبيق«تيغو سبورتس» وخدمة الكابل. يمكن للمشجعين أيضًا بث المباريات المختارة المجانية عبر تطبيقات Medcom GO و TVN Pass.







