Panama v Mexico: Final - CONCACAF Nations League

جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في بنما: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

القنوات الناقلة
كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة مباريات بنما في كأس العالم.

البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 في بنما

لمشاهدة البث المحلي لمباريات بنما في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في بنما ومشاهدة المباريات مباشرةً. ستُعرض مباريات بنما على القنوات الوطنية المجانية RPC TV و TVN Canal 2 (أو عبر تطبيقات البث المباشر Medcom GO و TVN Pass)، مع تغطية مميزة متاحة على Tigo Sports.

🌎 البلد

📺 القناة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في بنما؟

في بنما، تتقاسم شبكات البث المجانية الكبرى (Medcom و TVN Media) وشبكات الكابل المميزة حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026. 

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني 

RPC TV (القناة 4) و TVN Canal 2: بصفتها القنوات الوطنية المجانية، ستتشارك هذه القنوات في تغطية مباريات مختارة عبر البث الأرضي. يمكنك مشاهدة المباريات الرئيسية للبطولة، بما في ذلك نهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والمتميز 

تيغو سبورتس: للحصول على تغطية شاملة، تُعد «تيغو سبورتس» الوجهة الرئيسية لمتابعة البطولة في بنما، حيث ستبث جميع المباريات الـ104 المدرجة في جدول المباريات. وفي حين تُبث المباريات الأساسية على القنوات التلفزيونية المحلية، فإن الوصول الحصري الكامل إلى جميع مباريات مرحلة المجموعات - بما في ذلك مباريات المجموعة L التي تضم بنما - متاح عبر تطبيق«تيغو سبورتس» وخدمة الكابل. يمكن للمشجعين أيضًا بث المباريات المختارة المجانية عبر تطبيقات Medcom GO و TVN Pass.