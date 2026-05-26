بث مباريات كأس العالم 2026 من بلجيكا

لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم بلجيكي وشاهد مباريات كأس العالم مجانًا على قناة VRT الناطقة بالهولندية أو قناة RTBF الناطقة بالفرنسية.

في بلجيكا، تتقاسم مؤسستان البث العامتان الرئيسيتان في البلاد، وهما VRTوRTBF، حقوق بث كأس العالم لكرة القدم 2026.

يضمن هذا النظام المزدوج توفر تغطية شاملة ومجانية باللغتين الرئيسيتين في بلجيكا.

فيما يلي تفاصيل حول كيفية مشاهدة البطولة بناءً على منطقتك ولغتك:

📺 التلفزيون والبث المباشر

المذيع الجمهور المستهدف VRT الناطقون باللغة الهولندية (فلاندرز) RTBF الناطقون بالفرنسية (والونيا)

نظرًا لأن كل من VRT و RTBF شبكتان عامتان، سيتمكن عشاق كرة القدم في جميع أنحاء بلجيكا من مشاهدة بطولة 2026 بالكامل مجانًا دون الحاجة إلى دفع اشتراك مميز.