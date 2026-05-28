البث التلفزيوني لمباريات باراغواي في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات باراغواي في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في باراغواي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات باراغواي على القنوات الوطنية المجانية Trece و GEN TV (أو عبر Unicanal)، بينما تتوفر التغطية المميزة في جميع أنحاء البلاد عبر Tigo Sports.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في باراغواي؟

في باراغواي، تتقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 بين شبكات تجارية مجانية كبرى (Trece و GEN TV و Unicanal) ومزودي خدمات التلفزيون المدفوع. وإليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

Trece و GEN TV و Unicanal: بصفتها قنوات البث المجانية الوطنية، ستتشارك هذه القنوات في تغطية مباريات مختارة عبر البث الأرضي طوال البطولة. يمكنك مشاهدة المباريات الرئيسية، بما في ذلك مباريات مرحلة المجموعات للمنتخب الباراغوايي ونهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والمتميز

Tigo Sports: للحصول على تغطية شاملة، تعمل Tigo Sports كقناة التلفزيون المدفوع الرئيسية للبطولة في باراغواي، حيث تبث جميع المباريات الـ 104 المدرجة في الجدول. في حين أن المباريات الأساسية متاحة على التلفزيون المحلي المجاني، فإن الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل متاح من خلال تطبيقTigo Sports وقنواتها الكبلية.



