Neil Bennett

ترجمه

جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في إيران: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

القنوات الناقلة
إيران
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة مباريات إيران في كأس العالم.

البث التلفزيوني لمباريات إيران في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات إيران في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في إيران ومتابعة الأحداث على قنوات مثل IRIB.

🌎 البلد

📺 محطة البث

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في إيران؟

في إيران، يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة كأس العالم 2026 عبر مزيج من القنوات التلفزيونية الوطنية المجانية وشبكات الرياضة الإقليمية المدفوعة.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة البطولة:

  • التلفزيون المجاني: تمتلك هيئة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، وهي هيئة البث الحكومية الوطنية، الحقوق المحلية الرئيسية. وستُبث المباريات مباشرةً وبشكل مجاني تمامًا على قناة IRIB TV3، التي تُعد القناة المخصصة للأحداث الرياضية العالمية الكبرى ضمن شبكة القناة. وستقدم هذه القناة تغطية شاملة لجميع المباريات الكبرى، بما في ذلك كل مباراة من مباريات مرحلة المجموعات للمنتخب الإيراني (فريق ميلي).
  • التلفزيون الفضائي والإقليمي: بالنسبة للمشاهدين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التلفزيون الفضائي، ستعرض قناة "بيرسيانا سبورتس" (Persiana Sports) مباريات البطولة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قناة "beIN Sports" حقوق البث المميزة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بشكل عام، حيث ستبث جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة عبر قنواتها المخصصة "beIN SPORTS MAX".
  • البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكنك بث المباريات عبر المنصات الرقمية التابعة لـ IRIB محليًا، أو من خلال تطبيق beIN CONNECT وخدمات البث TOD إذا كان لديك اشتراك إقليمي.