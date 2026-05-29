جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في إسبانيا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات إسبانيا في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات إسبانيا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم إسباني ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات إسبانيا على قناة RTVE الوطنية المجانية (عبر قناة La 1 أو تطبيق RTVE Play).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في إسبانيا؟

في إسبانيا، تتقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 كل من هيئة البث العامة "راديو تيليفيسيون إسبانيولا" (RTVE) وشبكة البث الرياضي المتميزة DAZN (بالشراكة مع GRUP MEDIAPRO).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

RTVE (La 1 & Teledeporte): بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستوفر RTVE تغطية مجانية للمباريات الرئيسية طوال فترة البطولة. يمكنك مشاهدة مباراة واحدة بارزة يوميًا مجانًا تمامًا - بما في ذلك جميع مباريات منتخب إسبانيا، والمباراة الافتتاحية، والمباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية، ونصف النهائي، ونهائي كأس العالم - دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر التلفزيون الرقمي الأرضي (TDT) القياسي.

📱 البث الرقمي والمتميز

DAZN و Movistar Plus+: للحصول على تغطية شاملة، تُعد DAZN المنصة التلفزيونية المدفوعة الرئيسية للبطولة في إسبانيا، حيث تبث جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة مباشرة وعند الطلب. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل، والتغطية متعددة المصادر، والبرامج المخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيقDAZN أو عبر قنوات DAZN Mundial المؤقتة على Movistar Plus+. كما يمكن الوصول إلى البث الرقمي المجاني للمباريات التي تُبث على الهواء مباشرة عبر RTVE Play.



