جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في أوزبكستان: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات أوزبكستان في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات أوزبكستان في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم أوزبكي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات أوزبكستان على قناة MTRK العامة الوطنية (عبر قناة Sport TV) وشبكةZo'r TV التجارية.

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports أوروغواي | DGO | القناة 5 أوروغواي | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في أوزبكستان؟

في أوزبكستان، تتقاسم شبكة Zo'r TV التجارية ومحطة البث العامة، وهي شركة التلفزيون والإذاعة الوطنية الأوزبكية (MTRK)، حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

Zo'r TV و MTRK Sport TV: بصفتهما الشريكين الرسميين للبث، ستوفر هاتان الشبكتان تغطية شاملة مجانية على التلفزيون المفتوح. يمكنك مشاهدة أهم مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات "الذئاب البيضاء" المرتقبة في المجموعة K ضد كولومبيا والبرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع في قنوات الكابل.

📱 البث الرقمي والمجاني

منصة MTRK والتطبيقات المحلية: للحصول على وصول رقمي شامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين متابعة جميع البث المباشر لـ 104 مباراة، ومشاهدة أبرز اللحظات عند الطلب، ومشاهدة تحليلات الخبراء في الاستوديو على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية مجانًا تمامًا باستخدام تطبيق MTRK الرسمي للهواتف المحمولة، ومنصة MTRK.uz، وخدمات البث المحلية المشاركة التي تبث قناة Zo'r TV.



