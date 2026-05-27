جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في ألمانيا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات ألمانيا في كأس العالم 2026
لمشاهدة البث المحلي لمباريات ألمانيا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في ألمانيا، مما يتيح لك الوصول إلى القنوات المحلية بما في ذلك قناتي ARD وZDF المجانيتين.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في ألمانيا؟
في ألمانيا، يتم تقاسم حقوق البث لكأس العالم 2026 بين مزود اتصالات متميز ومحطات البث العامة التاريخية في البلاد، مما يضمن مزيجًا من التغطية الشاملة للتلفزيون المدفوع والمباريات المجانية.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- تغطية كاملة (التلفزيون المدفوع والبث المباشر عبر الإنترنت): تمتلك قناة MagentaTV (Magenta Sport)، التابعة لشركة Deutsche Telekom، الحقوق الرئيسية للبطولة بأكملها. وستكون هذه القناة هي المنصة الوحيدة التي تبث جميع المباريات الـ104 مباشرةً. إذا كنت ترغب في متابعة ماراثون كامل لكل مباراة في مرحلة المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية مع تحليلات تكتيكية، فهذه هي وجهتك المثالية.
- التلفزيون المجاني: حصلت قناتا البث العامتين الوطنيتين ARD و ZDF على ترخيص فرعي لحزمة كبيرة من المباريات. ستبث كل منهما 30 مباراة مباشرة ومجانًا تمامًا.
- ما الذي يُضمن مجانًا؟ بموجب القانون الألماني، تتمتع الأحداث الرياضية الكبرى بالحماية. ستتمكن من مشاهدة المباراة الافتتاحية، ونصف النهائي، والنهائي، وجميع المباريات التي يشارك فيها المنتخب الألماني (Die Mannschaft) مجانًا تمامًا على قناتي ARD أو ZDF.
- البث المباشر: بالنسبة لمن لا يشتركون في قنوات الكابل، يمكن بث المباريات المجانية على تطبيقات ARD Mediathek و ZDF Live. يمكن لمشتركي MagentaTV بث جميع المباريات عبر منصة MagentaSport الرقمية.