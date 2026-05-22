بث مباريات كأس العالم 2026 من أستراليا
لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم أسترالي وشاهد مباريات كأس العالم مجانًا على SBS.
🌎 البلد
📺 القناة
🇦🇫 أفغانستان
🇦🇱 ألبانيا
🇩🇿 الجزائر
🇦🇩 أندورا
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 الأرجنتين
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 أستراليا
🇦🇹 النمسا
🇧🇪 بلجيكا
🇧🇴 بوليفيا
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 البوسنة والهرسك
🇧🇷 البرازيل
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 بلغاريا
🇨🇦 كندا
TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave
🇨🇱 تشيلي
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 كولومبيا
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 كوستاريكا
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 كرواتيا
🇨🇾 قبرص
🇨🇿 التشيك
🇩🇰 الدنمارك
TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك
🇪🇨 الإكوادور
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 السلفادور
Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX
🇪🇪 إستونيا
🇫🇯 فيجي
🇫🇮 فنلندا
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 فرنسا
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 ألمانيا
🇬🇹 غواتيمالا
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 هندوراس
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 هونغ كونغ
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 إندونيسيا
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 إيران
🇮🇪 أيرلندا
🇮🇹 إيطاليا
DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 اليابان
🇽🇰 كوسوفو
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 ماكاو
🇲🇺 موريشيوس
🇲🇽 المكسيك
قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN En Vivo | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك
🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
🇳🇵 نيبال
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 هولندا
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا
🇳🇿 نيوزيلندا
🇳🇮 نيكاراغوا
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 النرويج
🇵🇦 بنما
RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX
🇵🇪 بيرو
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 البرتغال
🇷🇴 رومانيا
🇸🇲 سان مارينو
DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 سنغافورة
🇿🇦 جنوب أفريقيا
SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV
🇪🇸 إسبانيا
DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا
🇸🇪 السويد
🇨🇭 سويسرا
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 تركيا
🇬🇧 المملكة المتحدة
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 الولايات المتحدة
شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 أوروغواي
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 أوزبكستان
🇻🇪 فنزويلا
DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter
🇻🇳 فيتنام
حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في أستراليا
في أستراليا، تعود حقوق البث الحصرية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بالكامل إلى SBS.
على عكس بعض البطولات السابقة التي تم فيها تقاسم الحقوق مع خدمات مدفوعة مثل Optus Sport، حصلت SBS على حقوق البث للبطولة الموسعة بأكملها وستبقيها مجانية تمامًا.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة في أستراليا:
التلفزيون والبث المباشر
- SBS و SBS VICELAND: سيتم بث جميع المباريات الـ 104 مباشرةً ومجانًا عبر شبكة SBS التلفزيونية.
- SBS On Demand: سيتم بث كل مباراة على الهواء مباشرة على منصتها الرقمية المجانية للبث المباشر. سيتضمن التطبيق والموقع الإلكتروني أيضًا إعادة بث المباريات كاملة، ومباريات مصغرة (نسخ مختصرة مدتها 30 دقيقة)، ومقاطع مختصرة لأهم اللحظات.
نظرًا لأن الحقوق حصرية تمامًا لشبكة البث المجاني، لن يحتاج مشجعو كرة القدم في أستراليا إلى دفع أي رسوم اشتراك لمتابعة كل لحظة من كأس العالم 2026.