جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في أستراليا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

بث مباريات كأس العالم 2026 من أستراليا

لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام شبكة VPN، اتصل بخادم أسترالي وشاهد مباريات كأس العالم مجانًا على قناة SBS.





حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم لكرة القدم 2026 في أستراليا

في أستراليا، تعود حقوق البث الحصرية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بالكامل إلى SBS.

على عكس بعض البطولات السابقة التي تم فيها تقاسم الحقوق مع خدمات مدفوعة مثل Optus Sport، حصلت SBS على حقوق البث للبطولة الموسعة بأكملها وستبقيها مجانية تمامًا.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة في أستراليا:

التلفزيون والبث المباشر

SBS و SBS VICELAND: سيتم بث جميع المباريات الـ 104 مباشرةً ومجانًا عبر شبكة SBS التلفزيونية.

SBS On Demand: سيتم بث كل مباراة على الهواء مباشرة على منصتها الرقمية المجانية للبث المباشر. سيتضمن التطبيق والموقع الإلكتروني أيضًا إعادة كاملة للمباريات، ومباريات مصغرة (نسخ مختصرة مدتها 30 دقيقة)، ومقاطع مختصرة لأهم اللحظات.

نظرًا لأن الحقوق حصرية تمامًا لشبكة البث المجاني، لن يحتاج مشجعو كرة القدم في أستراليا إلى دفع أي رسوم اشتراك لمتابعة كل لحظة من كأس العالم 2026.