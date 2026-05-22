بث مباريات كأس العالم 2026 من النمسا

لمشاهدة المباريات من الخارج باستخدام شبكة VPN، اتصل بخادم نمساوي لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانًا على قناة ORF.

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN إسبانيا | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV إسبانيا

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go





المحطة المذيعة لكأس العالم 2026 في النمسا

في النمسا، تتقاسم شبكتان مجانيتان حقوق بث كأس العالم 2026: ORF (المحطة العامة) وServusTV (شبكة تجارية مملوكة لشركة Red Bull).

لمشاهدة المباريات من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم نمساوي لبث المباراة مجانًا على ORF. أو يمكنك الاتصال بخادم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاهدة المباريات عبر beIN Sports Connect، على الرغم من أن هذه الطريقة تتطلب اشتراكًا إقليميًا مدفوعًا.









من خلال اتفاقية ترخيص فرعي، ستغطي الشبكتان جميع المباريات الـ 104 للبطولة الموسعة. وإليك كيفية تقسيم التغطية:

تقسيم المباريات: ستبث كل من ORF و ServusTV 52 مباراة مباشرة.

المباريات الرئيسية: تمتلك ORF الحقوق الحصرية لبث المباراة الافتتاحية والنهائي الكبير.

المنتخب النمساوي: بالنسبة للمباريات التي تشارك فيها النمسا، ستبث ORF المباراة الأولى والثالثة من دور المجموعات، بينما ستبث ServusTV المباراة الثانية من دور المجموعات (بالإضافة إلى مباراة دور الـ32، في حال تأهلت النمسا).

البث المباشر: ستتوفر تغطية رقمية شاملة وبث مباشر على منصتي ORF ON و ServusTV On .

نظرًا لأن كلا الشبكتين مجانيتان، سيتمكن المشجعون في النمسا من مشاهدة بطولة 2026 بأكملها دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع في قنوات الكابل أو البث المباشر.