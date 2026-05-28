جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في النرويج: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات النرويج في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات النرويج في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم نرويجي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات النرويج على القنوات الوطنية المجانية NRK (عبر NRK TV) وTV 2(عبر TV 2 Play).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في النرويج؟

في النرويج، تم تقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 بين هيئة البث العامة المملوكة للدولة، Norsk rikskringkasting (NRK)، والشبكة التجارية TV 2.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

NRK و TV 2: بصفتهما القناتين الوطنيتين، ستتقاسمان جدول البث لتقديم تغطية كاملة على التلفزيون المجاني. يمكنك مشاهدة أهم مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات النرويج ونهائي كأس العالم، عبر قنواتهما الرئيسية دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والمجاني

NRK TV و TV 2 Play: للحصول على وصول رقمي شامل، ستقوم كلتا الشبكتين ببث نصف البطولة الخاص بكل منهما عبر الإنترنت. يمكن للمشاهدين داخل البلاد بث المباريات الحية، ومشاهدة تحليلات الخبراء في الاستوديو، ومتابعة أبرز اللحظات عند الطلب عبر منصة NRK TV الرقمية وخدمة البث TV 2 Play.







