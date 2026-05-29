جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في المملكة العربية السعودية: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 في المملكة العربية السعودية

لمشاهدة البث المحلي لمباريات كأس العالم للسعودية من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم سعودي أو قطري ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات السعودية على القنوات المجانية لـ beIN SPORTS أو TOD، بينما تتولى شبكة beIN SPORTS MAX التغطية الإقليمية الكاملة للمباريات.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في المملكة العربية السعودية؟

في المملكة العربية السعودية، تمتلك شبكة beIN SPORTS الرياضية الإقليمية الحقوق الحصرية لبث كأس العالم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

beIN SPORTS NEWS: باعتبارها القناة المجانية غير المشفرة للشبكة، ستوفر هذه القناة تحديثات مفتوحة عبر البث الأرضي والأقمار الصناعية، وأخبار متواصلة عن البطولة، وردود فعل مباشرة من معسكرات الفرق. كما قد تتاح مشاهدة بعض المباريات البارزة، بما في ذلك نهائي كأس العالم وحفلات الافتتاح، دون الحاجة إلى اشتراك.

📱 البث الرقمي والمتميز

beIN SPORTS MAX & CONNECT: للحصول على وصول رقمي شامل، يُعد النظام البيئي المتميز للمذيع المقر الرئيسي للبطولة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبث جميع المباريات الـ 104 مباشرةً. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل - بما في ذلك مباريات الصقور الخضراء المكثفة في المجموعة H ضد إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر - من خلال تطبيق beIN SPORTS CONNECT وخدمة البث TOD وقنوات التلفزيون الفضائية MAX المخصصة.












