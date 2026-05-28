البث التلفزيوني لمباريات المغرب في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات المغرب في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم مغربي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات المغرب على قناة SNRT الوطنية المجانية، بينما تتوفر تغطية كاملة ومميزة في جميع أنحاء المنطقة عبر قناة beIN Sports.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في المغرب؟

في المغرب، تتقاسم حقوق البث لكأس العالم 2026 كل من شبكة beIN Sports العملاقة الإقليمية للتلفزيون المدفوع والمؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (SNRT).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

SNRT (Arryadia / Al Aoula): بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستبث SNRT مباريات المنتخب المغربي مباشرةً ومجانًا عبر قنواتها الأرضية. يمكنك مشاهدة مباريات أسود الأطلس في دور المجموعات ضد البرازيل واسكتلندا وهايتي دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

beIN SPORTS News: ستوفر تغطية فضائية مجانية غير مشفرة تتضمن أخبارًا متواصلة وتحديثات عن المباريات وردود فعل مباشرة من البطولة.

📱 البث الرقمي والمتميز

beIN SPORTS MAX: للحصول على تغطية رقمية وأقمار صناعية شاملة ومميزة، تعد beIN Sports هي المالك الحصري للحقوق الإقليمية لجميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكنك الوصول إلى بث المباريات المباشر الشامل والتعليقات متعددة اللغات والتحليلات الاستوديوية باستخدام تطبيق beIN SPORTS CONNECT.

TOD: ستوفر خدمة البث الرقمي الشهيرة أيضًا تغطية مباشرة وخيارات بث المباريات لمحبي كأس العالم في المغرب.