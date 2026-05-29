جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في السويد: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات السويد في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات السويد في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم سويدي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات السويد على القنوات الوطنية المجانية SVT (عبر SVT Play) وTV4 (عبر TV4 Play).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في السويد؟

في السويد، تتقاسم حقوق البث الرسمية والحصرية لكأس العالم 2026 كل من محطة البث العامة الوطنية Sveriges Television (SVT) والشبكة التجارية TV4.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

SVT و TV4: بصفتهما القناتين الوطنيتين، ستقسمان جدول البطولة لتقديم تغطية كاملة على التلفزيون المجاني. يمكنك مشاهدة أهم مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات السويد ونهائي كأس العالم، عبر قنواتهما الرئيسية دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر الكابل العادي أو الهوائي الرقمي.

📱 البث الرقمي والمجاني

SVT Play و TV4 Play: للحصول على وصول رقمي شامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين مشاهدة جميع البث المباشر للمباريات، ومتابعة أبرز اللحظات عند الطلب، ومشاهدة تحليلات الخبراء في الاستوديو على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية مجانًا تمامًا باستخدام تطبيقات SVT Play و TV4 Play أو المواقع الإلكترونية الرسمية.











