جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في السنغال: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات السنغال في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات السنغال في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم سنغالي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات السنغال على قناة RTS الوطنية المجانية.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في السنغال؟

في السنغال، تمتلك هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية (RTS) حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026، إلى جانب شبكات إقليمية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

RTS: بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستبث RTS مباريات البطولة الرئيسية مباشرةً ومجانًا تمامًا عبر قنواتها الأرضية والفضائية. يمكنك مشاهدة جميع مباريات المجموعة الأولى المرتقبة لفريق "أسود تيرانغا" ضد فرنسا والنرويج والعراق، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والإقليمي

RTS Digital و New World TV: للحصول على وصول رقمي شامل، يمكن للمشاهدين داخل البلاد بث مباريات RTS المختارة عبر الإنترنت مجانًا. تتوفر تغطية كاملة لجميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، إلى جانب تعليق متعدد اللغات وتحليل متعمق من الاستوديو، من خلال أصحاب حقوق البث التلفزيوني المدفوع الإقليميين مثل New World TV ومنصات البث المرخصة التابعة لهم.







