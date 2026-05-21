تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في الجزائر: البث المباشر، القنوات، المباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

دليل شامل بكل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة القادمة للمنتخب الجزائري في كأس العالم 2026.

محطات البث العالمية لكأس العالم 2026

🌍 البلد / المنطقة

📺 القناة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

مسيرة الجزائر في كأس العالم 2026

بعد 12 عامًا من مسيرتها التي لا تُنسى في البرازيل، حيث وصلت إلى دور الـ16 ووضعت ألمانيا، التي فازت باللقب في النهاية، على حافة الهزيمة في الوقت الإضافي، تعود الجزائر أخيرًا إلى أكبر مسرح كروي. تدخل "ثعالب الفنك" حقبة جديدة واعدة، حيث تمزج بسلاسة بين القيادة المخضرمة لركائز الفريق مثل رياض محرز والجيل الجديد الديناميكي ذي المهارات الفنية العالية. بالنسبة للجماهير الجزائرية المتحمسة، فإن هذه العودة إلى كأس العالم هي أكثر من مجرد تأهل؛ إنها تتويج لفترة انتقالية ضخمة تهدف إلى استعادة مكانتها كواحدة من القوى الكبرى في كرة القدم الأفريقية.

اتسمت رحلتهم إلى أمريكا الشمالية بحملة تأهيلية مثيرة للإعجاب ومهيمنة إلى حد كبير. بعد أن حسموا تأهلهم بسهولة، أنهى "الخضر" مبارياتهم في المجموعة الأفريقية التمهيدية بثماني انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة فقط. كان القوة الدافعة بلا منازع وراء هذه المسيرة هو مهاجم فولفسبورغ محمد أمورة، الذي سجل 10 أهداف مذهلة خلال التصفيات بفضل مستواه الرائع، مما جعله أفضل هداف في التصفيات الأفريقية. تحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تولى دفة القيادة في أوائل عام 2024، خاضت الجزائر التصفيات بروح جديدة من العزيمة والمرونة.

من الناحية التكتيكية، قام بيتكوفيتش — الذي يتمتع بخبرة قيّمة في كأس العالم اكتسبها خلال فترة تدريبه للمنتخب السويسري في نسخة 2018 — بتطبيق نظام يعتمد بشكل كبير على الاستحواذ على الكرة والتحكم في وتيرة المباراة. وإدراكًا منه للمهارات الفنية الفائقة التي يتمتع بها لاعبون مثل أمين غويري وريان آيت نوري وفارس شايبي، يفضل بيتكوفيتش تشكيلة تعزز السيطرة على الكرة وتحرم الخصم منها. ورغم أن نهجه كان فعالاً للغاية في تحقيق النتائج، إلا أنه سيخضع لاختبار صعب على الساحة العالمية. وسيحتاج المدرب إلى ضمان أن يترجم نظامه القائم على الاستحواذ إلى اختراق هجومي حاسم، وتجنب الوقوع في فخ البطء أو الثقل عند محاولة اختراق الدفاعات الصلبة ذات المستوى العالمي التي سيواجهونها بالتأكيد في المجموعة.