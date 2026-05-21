جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في الجزائر: البث المباشر، القنوات، المباريات، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

محطات البث العالمية لكأس العالم 2026

مسيرة الجزائر في كأس العالم 2026

بعد 12 عامًا من مسيرتها التي لا تُنسى في البرازيل، حيث وصلت إلى دور الـ16 ووضعت ألمانيا، التي فازت باللقب في النهاية، على حافة الهزيمة في الوقت الإضافي، تعود الجزائر أخيرًا إلى أكبر مسرح كروي. تدخل "ثعالب الفنك" حقبة جديدة واعدة، حيث تمزج بسلاسة بين القيادة المخضرمة لركائز الفريق مثل رياض محرز والجيل الجديد الديناميكي ذي المهارات الفنية العالية. بالنسبة للجماهير الجزائرية المتحمسة، فإن هذه العودة إلى كأس العالم هي أكثر من مجرد تأهل؛ إنها تتويج لفترة انتقالية ضخمة تهدف إلى استعادة مكانتها كواحدة من القوى الكبرى في كرة القدم الأفريقية.

اتسمت رحلتهم إلى أمريكا الشمالية بحملة تأهيلية مثيرة للإعجاب ومهيمنة إلى حد كبير. بعد أن حسموا تأهلهم بسهولة، أنهى "الخضر" مبارياتهم في المجموعة الأفريقية التمهيدية بثماني انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة فقط. كان القوة الدافعة بلا منازع وراء هذه المسيرة هو مهاجم فولفسبورغ محمد أمورة، الذي سجل 10 أهداف مذهلة خلال التصفيات بفضل مستواه الرائع، مما جعله أفضل هداف في التصفيات الأفريقية. تحت قيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي تولى دفة القيادة في أوائل عام 2024، خاضت الجزائر التصفيات بروح جديدة من العزيمة والمرونة.

من الناحية التكتيكية، قام بيتكوفيتش — الذي يتمتع بخبرة قيّمة في كأس العالم اكتسبها خلال فترة تدريبه للمنتخب السويسري في نسخة 2018 — بتطبيق نظام يعتمد بشكل كبير على الاستحواذ على الكرة والتحكم في وتيرة المباراة. وإدراكًا منه للمهارات الفنية الفائقة التي يتمتع بها لاعبون مثل أمين غويري وريان آيت نوري وفارس شايبي، يفضل بيتكوفيتش تشكيلة تعزز السيطرة على الكرة وتحرم الخصم منها. ورغم أن نهجه كان فعالاً للغاية في تحقيق النتائج، إلا أنه سيخضع لاختبار صعب على الساحة العالمية. وسيحتاج المدرب إلى ضمان أن يترجم نظامه القائم على الاستحواذ إلى اختراق هجومي حاسم، وتجنب الوقوع في فخ البطء أو الثقل عند محاولة اختراق الدفاعات الصلبة ذات المستوى العالمي التي سيواجهونها بالتأكيد في المجموعة.