جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في الأردن: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات الأردن في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات الأردن في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم أردني ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات الأردن على قناة beIN Sports.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في الأردن؟

في الأردن، تمتلك مجموعة beIN Media Group حقوق البث الحصرية لكأس العالم 2026، حيث تعمل كمركز رئيسي للمشجعين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 القنوات الفضائية والقنوات التلفزيونية المميزة

beIN SPORTS MAX: بصفتها المذيع الإقليمي الحصري، ستبث beIN جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة مباشرة على قنواتها الفضائية المخصصة World Cup MAX. تتضمن هذه التغطية خيارات متعددة اللغات (بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية)، وتحليلات شاملة في الاستوديو قبل المباريات، وتحديثات محلية حول مسيرة المنتخب الأردني التاريخية في البطولة.

beIN SPORTS NEWS: ستقدم تحديثات غير مشفرة ومجانية عبر البث الأرضي والأقمار الصناعية، وأخباراً متواصلة، وردود فعل مباشرة من معسكرات الفرق طوال فترة البطولة.

📱 البث الرقمي والمتميز

beIN SPORTS CONNECT: لتغطية رقمية مميزة وشاملة، ستبث هذه المنصة الرسمية مباريات البطولة مباشرةً، لتكون بمثابة مركز رئيسي للمشتركين الذين يرغبون في مشاهدة المباريات على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية.

TOD: ستوفر خدمة البث الرقمي المميزة الشهيرة أيضًا تغطية حية مخصصة وزوايا تصوير بديلة وخيارات بث المباريات عند الطلب للمشجعين في الأردن.



