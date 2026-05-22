جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في الأرجنتين: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

بث مباريات كأس العالم 2026 في الأرجنتين

لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم أرجنتيني وشاهد مباريات كأس العالم مجانًا على قناة Telefe Argentina.





حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في الأرجنتين

في الأرجنتين، يتم تقاسم حقوق البث لكأس العالم 2026 بين مجموعة من شبكات البث المجاني وقنوات التلفزيون المدفوع ومنصات البث المباشر. يضمن هذا الترتيب للمشجعين إمكانية الوصول إلى البطولة عبر قنوات متعددة.

فيما يلي قائمة كاملة بالأماكن التي يمكنك من خلالها مشاهدة كأس العالم 2026 في الأرجنتين:

المذيع النوع TV Pública مجانية Telefe مجانية TyC Sports قنوات مدفوعة DSports (DirecTV) التلفزيون المدفوع

خيارات البث المباشر والرقمي

Paramount+ / Flow: من خلال شراكة حديثة، ستتوفر تغطية DSports الشاملة لجميع المباريات الـ 104 أيضًا عبر Paramount+ للمشتركين في كبرى شركات توفير خدمات الكابل مثل Flow.

Disney+ Premium: تمتلك حقوق البث الإقليمية في أمريكا الجنوبية لبث مجموعة كبيرة من المباريات، بما في ذلك تلك التي يشارك فيها المنتخب الأرجنتيني.

Radio Nacional: بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الصوت، ستوفر شبكة الإذاعة العامة تعليقًا مباشرًا كاملاً على مباريات الأرجنتين في جميع أنحاء البلاد.

سواء كنت تبحث عن البث الوطني المجاني لـ La Albiceleste على TV Pública أو ترغب في مشاهدة كل مباراة من مباريات البطولة عبر DSports، فستتوفر لك خيارات عديدة لمتابعة الأحداث.