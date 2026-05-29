البث التلفزيوني لمباريات اسكتلندا في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات اسكتلندا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في المملكة المتحدة ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات اسكتلندا على القنوات الوطنية المجانية BBC (عبر BBC iPlayer) و STV (عبر STV Player).

من سيبث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في اسكتلندا؟

في اسكتلندا، يتم تقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 بالكامل بين أكبر قناتي البث العام في المملكة المتحدة، وهما BBC و ITV (مع احتفاظ STV بترخيص البث الأرضي المحلي لاسكتلندا).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

BBC Scotland و STV: بصفتهما قناتين وطنيتين مجانيتين، ستقسم هاتان الشبكتان جدول البطولة لتقديم تغطية شاملة على التلفزيون المجاني. يمكنك مشاهدة المباريات الرئيسية للبطولة، بما في ذلك جميع مباريات اسكتلندا المرتقبة في المجموعة C ضد البرازيل والمغرب وهايتي، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والمجاني

BBC iPlayer و STV Player: للحصول على وصول رقمي شامل، ستقوم كلتا الشبكتين ببث النصف الخاص بها من جدول البطولة عبر الإنترنت. يمكن للمشاهدين داخل البلاد بث جميع المباريات الحية، ومتابعة أبرز اللحظات عند الطلب، ومشاهدة تحليلات الخبراء في الاستوديو على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية مجانًا تمامًا باستخدام تطبيقي BBC iPlayer و STV Player.







