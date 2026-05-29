البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في قطر

لمشاهدة البث المحلي لمباريات قطر في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم قطري ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات قطر على القنوات المجانية التابعة لـ beIN SPORTS أو قنوات Alkass Sports.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في قطر؟

في قطر، تمتلك شبكة beIN SPORTS الرياضية الإقليمية الحقوق الحصرية لبث كأس العالم لكرة القدم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

beIN SPORTS NEWS: باعتبارها القناة المجانية غير المشفرة التابعة للشبكة، ستوفر هذه القناة تحديثات عبر البث الأرضي والأقمار الصناعية، وأخبار متواصلة عن البطولة، وردود فعل مباشرة من معسكرات الفرق. كما قد تتاح مشاهدة بعض المباريات البارزة، بما في ذلك نهائي كأس العالم وحفلات الافتتاح، دون الحاجة إلى اشتراك.

📱 البث الرقمي والمتميز

beIN SPORTS MAX & CONNECT: للحصول على وصول رقمي شامل، يُعد النظام البيئي المتميز للمحطة المصدر الرئيسي للبطولة داخل قطر، حيث يبث جميع المباريات الـ 104 مباشرةً. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل - بما في ذلك مباريات المنتخب القطري في دور المجموعات ضد سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك - من خلال تطبيق beIN SPORTS CONNECT وخدمة البث TOD وقنوات التلفزيون الفضائية MAX المخصصة.



