جدة إيجلز بطل أول دوري كرة نسائية في السعودية

تتويج آنسات جدة إيجلز أبطالًا صاحبه حالة كبيرة من الجدل

توج فريق جدة إيجلز بطلًا لأول نسخة من دوري الكرة النسائية بالسعودية "دوري جدة النسائي".

النسخة الأولى من الدوري انطلق في الرابع من أكتوبر الماضي بمشاركة ست فرق، بنظام مباريات الذهاب والإياب.

وحصد جدة إيجلز اللقب بعدما تغلبوا على فريق مراس بثنائية مقابل هدف وحيد، في الجولة العاشرة والأخيرة.

الفوز رفع رصيد البطل إلى النقطة 24 بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه كينجز يونايتد، وخمس نقاط عن مراس صاحب المركز الثالث.

تحديد موعد انطلاق الدوري الثاني من الدوري السعودي

وصاحب تتويج آنسات جدة إيجلز أبطالًا جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن البعض وسم بعنوان "فساد دوري جدة النسائي"، متهمين لجنة الحكام بتعيين الحكم شام الغامدي في أغلب مباريات بطل الموسم فسادًا كونها كانت لاعبة في صفوفه قبل أن تسلك مجال التحكيم.

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة "الوطن" أنه تقرر زيادة عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل بالدوري النسائي إلى 11 فريقًا، ليصبح الموسم من 20 جولة ذهابًا وإيابًا.

وفيما يتعلق بالجوائز، فحصدت حارسة مرمى جدة إيجلز حصة السديري جائزة أفضل حارس، وزميلتها بيان صدقة أفضل لاعبة، أما جائزة هداف الموسم فكانت من نصيب رغد مخيزن؛ لاعبة مراس، وحصد فريق ذا ستورم جائزة أفضل روح رياضية.