جحيم الأنفيلد ومعدل النقاط ضمن أهم أرقام ليفربول بعد الفوز على ولفرهامبتون

تعرف على أهم الأرقام التي حققها ليفربول بعد الفوز على نظيره ولفرهامبتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

حقق فريق ليفربول الفوز اليوم أمام نظيره ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره.

فوز ليفربول في لقاء اليوم منحه عدة أرقام جيدة بختام مباريات العام 2019، نستعرض أبرزها سويًا في الأسطر المقبلة:

وصل ليفربول للمباراة رقم 50 على التوالي في ملعبه ووسط جماهيره التي تمر عليه دون خسارة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز في 40 لقاء وتعادلوا في 10.

وتعد تلك هي المرة الثالثة فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي ينجح فيها أي فريق في الوصول لذلك العدد من المباريات المتتالية دون هزيمة بالبطولة.

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وسبق ليفربول لهذا الرقم فريق تشيلسي في الفترة بين 2004 و2008 حيث وصلوا للمباراة رقم 86 دون هزيمة، وسبقهم ليفربول بنفسه في الفترة بين 1978 و1980 عندما خاضوا 63 مواجهة على أرضهم دون هزائم.

وأنهى ليفربول العام 2019 جامعًا 98 نقطة في الدوري الإنجليزي خلال 37 مباراة لعبها الفريق بمعدل 2.65 نقطة في المباراة، وهو ثاني أكبر معدل تاريخيًا بعد تشيلسي في عام 2005 عندما حققوا 2.66 نقطة لكل لقاء.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز ليفربول بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني بعد جدل كبير بسبب لمس الكرة لكتف الإنجليزي آدم لالانا.