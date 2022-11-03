"جبان ولا تكون ضحية لشجاعتي" .. مشادة بين الدعيع وأحد كبار مشجعي الطائي

إسقاط في تغريدة حول نادي الطائي فتح باب الخلاف، الذي تطول لتراشق بالألفاظ بين محمد الدعيع والمشجع خالد الفهاد

دخل محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة المرمى لنادي الهلال والطائي، في مشادة كلامية مع أحد كبار مشجعي الطائي، في ظل هجوم الأخير على بعض الشخصيات.

خالد الفهاد؛ أحد كبار مشجعي الطائي كما يعرف نفسه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قام بالإسقاط على شخصين يدعون الانتماء للطائي في وقت الرخاء فقط، ويبدو أن الدعيع ظن أن الحديث عنه، فبدأت المشادة.

البداية كانت بتغريدة للمشجع أغضبت الأخطبوط، كتب بها: "الوارد والمظراط إذا شافوه مستوي أسلوه يتبلى رموزنا!!، احترموا كلام الرئيس على الأقل".

فجاء رد أسطورة حراسة المرمى السعودية، واصفًا الفهاد بالجبان، لحذفه التغريدة: "الحديث عن الطائي وادارته الموقرة والاشادة بالعمل المتميز والوقوف أمام شلة (….) التي تدعي بأنهم رموز لوقوفهم ضد الطائي يعتبر حديث شجعان ولانك جبان ولا تطول حديث الرجال حذفت التغريدة ، الرموز اذا اردت ان تعرفهم عليك مراجعة الشرفي الشهم سعود الصقيه لتعرف الرمز ومايقدمه للكيان".

وقام المشجع بالتصعيد، مطالبًا الدعيع بتجنبه كي لا يكون ضحية لشجاعته، فأنهى الحارس الأسبق المشادة كاتبًا: "لم ارى ولم أسمع ولم أعرف أن هناك شجاع يصف الناس بألفاظ لا تصدر الا من أنسان (سا…)(قط).. لذا أقول لأصدقائي الذين لم يخبروني كما قال.. إذا أتتك مذمتي من ناقصِ فهي الشهادة لي بأني كامل والكمال لله عز وجل، والي هذا الحد أكتفي النقاش مع هذه الأشكال مضيعه للوقت أنتهى".

يذكر أن الطائي يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة مع مرور ثماني جولات.