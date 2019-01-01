جاييه ينضم لنيمار بقائمة المصابين في باريس

إصابة جديدة تصعب الأمور على توماس توخيل

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن غياب لاعبه السنغالي إدريسا جاييه لفترة تصل إلى 10 أيام.

جاييه المنضم حديثاً لصفوف الفريق هذا الموسم، يعاني من مشكلة في أوتار الركبة ستحرم الفريق من خدماته.

وقال باريس في بيانه:"إدريسنا شعر بآلام في ركبته والفحوصات اكدت وجود تقلص سيبعده 10 أيام عن التدريبات".

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية لباريس قبل مواجهة نيس بعد غد الجمعة، نظراً لأهمية اللاعب الكبيرة بخط وسط حامل لقب الدوري الفرنسي.

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ويأتي ذلك نظراً لعدم تلقي باريس لأي أهداف خلال الـ8 مباريات التي لعبها جاييه هذا الموسم.

وينضم السنغالي لكل من نيمار، إديسون كافاني وكيليان مبابي، ضمن قائمة المصابين لدى المدرب توماس توخيل.