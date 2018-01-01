جاياردو يؤكد بقاءه مع ريفر بليت وينفي تفاوضه مع الأرجنتين

قبل مواجهة كاشيما في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني بقاءه مع الفريق، نافياً وجود تفاوض بينه وبين الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول.

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة):"لدي ارتباط مع ريفر اليوم وأدين بالكثير للنادي، لا أعرف كيف كنت لأرد على عرض الاتحاد الارجنتيني لأنه لم يأتِ أصلاً". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"طالما أنه لم يحدث أي شيء فأنا سأبقى هنا".

وخسر ريفر نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي، ليواجه كاشيما انتلرز الياباني لتحديد صاحب المركز الثالث.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني لا يزال يبحث عن مدرب دائم بعد رحيل خورخي سامباولي إثر الخروج من دور الـ16 لكأس العالم أمام فرنسا بالخسارة 4-3.

واستقر الاتحاد مؤقتاً على استمرار ليونيل سكالوني حتى نهاية منافسات كوبا أمريكا 2019 المزمع إقامتها في البرازيل.