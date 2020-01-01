جانج هيون سو خارج كلاسيكو الأهلي والهلال في الدوري السعودي

مدافع الهلال أصيب خلال مباراة الفيصلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن جانج هيون سو مدافع الهلال أصبح خارج حسابات مباراة كلاسيكو الدوري السعودي أمام الأهلي، والتي ستقام مساء الثلاثاء القادم ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ11 للبطولة.

الهلال يخوض حاليًا عددًا من المباريات المتتالية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك نتيجة تأجيل عدد من مبارياته لانشغاله بخوض غمار نهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام أوراوا ريدز الياباني ومن ثم لعبه بطولة كأس العالم للأندية التي أنهاها في المركز الرابع.

سوق الانتقالات | 8 أسماء لتعويض علي البليهي في الهلال حال رحيله

المدافع الكوري الجنوبي كان قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الفيصلي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليُغادر الملعب تاركًا فريقه يخوض لقاءً صعبًا أنهاه بالتعادل 2-2 قبل أن يحسم تأهله لربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية تعرض جانج هيون سو لإصابة عضلية أسفل البطن وتأكد غيابه عن مباراة الهلال والأهلي التي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم الثلاثاء القادم.

الأخبار الجيدة للمدرب رازفان لوشيسكو كانت باكتمال جاهزية سلمان الفرج ومنحه الإذن للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن المتوقع أن يضمه المدرب الروماني لقائمة الهلال في المباراة.